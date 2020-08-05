Kütahya’da araziye ekili 70 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir arazide ekili vaziyette 70 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir şahsın tarlasına kenevir bitkisi ektiği yönünde duyum alınması üzerine, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.Karasaz mevkiinde Ö.K.’ye ait tarlada sazlıklar arasına gizlenerek ekilmiş yaklaşık 1,52 metre boyunda 70 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli Ö.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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