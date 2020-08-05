Bölge Müdürü Keskin: "Orman yangınlarıyla ilgili tüm tedbirleri almış durumdayız"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yüzde 56’sı orman olan Kütahya’da orman yangınlarıyla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Şu anda yangın riskinin en yüksek seviyede seyrettiği aylarda olduklarına dikkat çeken Bölge Müdürü Hasan Keskin,” Bu aylar yangınların çıkması ihtimali açısından çok yüksek risk teşkil ediyor. Biz yangınların hem çıkmadan gerekli uyarıların yapılması konusunda, hem yangın çıkma durumunda gerekli ve etkin müdahaleyi yapma konusunda elimizden bütün tedbirleri almış durumdayız. Gözetleme kulelerimizde 24 saat esasına göre yangın kulecilerimiz çalışmakta, yine 112’ye gelen bütün ihbarlar anında bize ulaştırılmaktadır. 112 ile bu konuda çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz”dedi.



“ Bölge Müdürlüğü 350 personelle göreve hazır”

Müdür Keskin, ” Bu tür kötü senaryolar başa gelmeden önce her türlü tedbirimizi alalım. Orman yangınlarının çıkmasına kendi ellerimizle engel olmuş olacağız. Bizler idare olarak tüm tedbirleri alıyoruz ama vatandaşlarımızın da çok çok duyarlı olmasını, ormanlarımıza, toprağımıza, ağacımıza, yaban hayatına sahip çıkmasını istiyorum. Pikniğe giden piknikçilerimiz mümkünse ateşsiz piknik yapalım. Ama illa ateşle yapmamız gerekiyorsa, en kötü hava halini düşünerek pikniği yapacağımız alanın etrafını iyice açıp temizleyerek pikniğimizi yapalım, piknik bittikten sonra da ateşin yüzde yüz söndüğünden emin olduktan sonra gerekli soğutma ve söndürme işini yaptıktan sonra piknik alanından ayrılalım. 37 araröz ekibi,11 su ikmal tankı,19 ilk müdahale aracı, 7 kazıcı yükleyici, 6 dozer, 7 grayder, 8 ekskavatör, 4 trayler 391 adet 2,5 tonluk su tankımız ve 350 yangın işçimizle beraber yangınla ilgili tedbirleri almış durumdayız” şeklinde konuştu.

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