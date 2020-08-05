Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, TavşanlıEmet karayolu Ada Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmekte olan R.G.'nin yönetimindeki 43 U 0276 plakalı minibüs ile E.K.'nin idaresindeki plakası alınamayan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan E.S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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