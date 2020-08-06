Kaymakam Çiçek: "Eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artırılması adına bir çok alanda çalışma yaptık"

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakam Hasan Çiçek, video konferans yöntemiyle düzenlenen liseye geçiş sınav sonuçlarını değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıya, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, “Video konferans yöntemiyle liseye geçiş sınav sonuçlarını değerlendirmek ve alınan güzel sonuçların sevincini paylaşmak üzere Hitit Üniversitesi Rektörü hemşehrimiz Ali Osman Öztürk, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, bazı öğrenciler, veli ve öğretmenlerimizin katılımı ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Liseye geçiş sınav sonuçlarına göre yüzde 15 lik dilimde 17 öğrencimiz, yüzde 10 luk dilimde ise toplam 31 öğrencimiz yer alarak ilçemizi gururlandırmıştır. Emet Kaymakamlığı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın, yürürlüğe koyduğumuz projelerin meyvesini almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktayız. İlçede göreve başladığımızdan beri eğitimi her zaman önceledik, eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artırılması adına pek çok alanda çalışma yaptık ve güzel sonuçlar almaya başladık. Bu güzel sonuçlarla birlikte şevkimiz daha da artmış, hedefimiz daha da büyümüştür. Sınava hazırlık sürecinde Hitit Üniversitesi Rektörü hemşehrimiz Ali Osman Öztürk ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’in destekleri başarımızda çok önemli bir yere sahip olup, kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyor, desteklerinin devamını diliyoruz “ifadelerini kullandı.

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