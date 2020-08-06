Kütahya’da evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin çatısında bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin çatısında bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Erikli köyü Taşdibi mevkiinde H.K. isimli şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği yönünde Kom Şube Müdürlüğünce duyum alınması üzerine Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Balıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erikli köyü Taşdibi mevkiinde bulunan Z.K.‘ya ait ev, eklentileri ve müştemilatında yapılan arama sonucunda evin çatısında 5 kilogramlık yağ bidonu, kilim üzerinde serili ve siyah poşet içerisinde bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çavdarhisar’da sivil denetim ekipleri de sahada
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da sivil denetim ekipleri de sahada
Kütahya´da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kütahya´da koronavirüs denetimi
Şehit yakınları ve gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Bakan Karaismailoğlu Kütahya'ya geliyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Kütahya'ya geliyor
Şehrin ekonomisini görüştüler
YEREL HABERLER Şehrin ekonomisini görüştüler
Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi
YEREL HABERLER Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi
Gediz’de denetimler gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gediz’de denetimler gerçekleştirildi
Hisarcık'ta işyerlerine “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık'ta işyerlerine “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” ...
‘Köy Konut Projesi’ne 8 bin 389 başvuru
YEREL HABERLER ‘Köy Konut Projesi’ne 8 bin 389 başvuru
Başkan Mete: "Bu yol ekonomik açıdan çok önemli bir yatırım"
YEREL HABERLER Başkan Mete: "Bu yol ekonomik açıdan çok önemli bir ...
Kaymakam Çiçek: "Eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artırılması adına bir çok alanda çalışma yaptık"
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: "Eğitimin kalitesinin ve niteliğinin ...
Altıntaş ovasında hasat dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Altıntaş ovasında hasat dönemi sona erdi
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, Kütahya'da görüldü
YEREL HABERLER Nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, Kütahya'da ...
Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından kurtardı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından ...
Acil servis stajında en başarılı doktor belirlendi
YEREL HABERLER Acil servis stajında en başarılı doktor belirlendi
Kütahya'da araç sayısı 213 bin 15 oldu
YEREL HABERLER Kütahya'da araç sayısı 213 bin 15 oldu
Bölge Müdürü Keskin: "Orman yangınlarıyla ilgili tüm tedbirleri almış durumdayız"
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Keskin: "Orman yangınlarıyla ilgili tüm ...
Kütahya’da araziye ekili 70 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da araziye ekili 70 kök Hint keneviri ele ...
DPÜ, YÖK Sanal Fuarına katıldı
YEREL HABERLER DPÜ, YÖK Sanal Fuarına katıldı
Altıntaş'ta köy yollarına ilk kez beton asfalt
YEREL HABERLER Altıntaş'ta köy yollarına ilk kez beton asfalt
ZAFER'e 99 yeni proje
YEREL HABERLER ZAFER'e 99 yeni proje
Başkan Halil Başer: "Şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Halil Başer: "Şehitlerimizi sonsuz saygı ve ...
‘Kurban Bayramı’ trafik denetim raporu
YEREL HABERLER ‘Kurban Bayramı’ trafik denetim raporu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X