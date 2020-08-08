Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, il merkezindeki okullarda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Zeki Atik, Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu ve Nene Hatun Anaokulu binalarının deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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