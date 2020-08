Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Projelerin bir an önce bitmesi için gerekli olan talimatları veriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli projelerimiz devam ediyor. Bir taraftan kültürümüze tarihimize sahip çıkarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini, yaşam standartlarını, yaşam koşullarını yükselten projelerle vatanımızın milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesindeki AbideSimav kara yolunda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin her köşesinde ulaştırma ve altyapı projelerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Bizim yaptığımız projeler özellikle insan hayatına değdiği, insan yaşamını kolaylaştırdığı ve yaşam kalitesini arttırdığı için çok önemli. Ayrıca bizim yaptığımız projeler bölgeye istihdam sağlıyor, üretimi artırıyor. O yüzden ulaştırma ve altyapı projelerinin bir an önce hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunları da bölgenin milletvekilleri, valileri, belediye başkanları yerel idarecilerimizle birlikte koordinasyon içinde tamamlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bizim yaptığımız işlerden vatandaşımızın duyacağı mutluluk bizim için en büyük hayır duasıdır. İnşallah bu doğrultuda işlerimizi bitirmek için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu Gediz ziyaretinin ardından istişare toplantısı için Tavşanlı ilçesine hareket etti.

Projeleri yerinde inceleyen ve bilgiler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyde Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Kütahya Protokolü, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Belde Belediye Başkanları, Bayburt Grup İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Şentürk, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri yapımı devam eden GedizSimavDemirci ayrımı Karayolu incelemelerinde eşlik etti.

