Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu

DHA

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu


Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, "DenizliAydın Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Dünya ekseninde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma, ülkemize ve ekonomimize duyulan bir güvenin göstergesidir" dedi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, yapım çalışmaları süren 38 kilometrelik Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alıp, işçiler ile sohbet etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazeil, Ceyda Çetin Erenler ile MHP'li Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı AK Partili Muharrem Akçadurak ile belde belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri de Bakan Karaismailoğlu'na eşlik etti
Bakan Karaismailoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:
"Denizli, Kütahya ve Uşak üçgeninde çok önemli onlarca projemiz var. Bütün işçilerimiz harıl harıl çalışıyor. Müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz işlerinin başında. Güvenli bir şekilde pandemi tedbirlerimizi aldık. Herkes işinin başında harıl harıl çalışıyor. Bu projelerimizin hepsi birbirinden devasa projeler. Onlarca projemizde hiçbir sıkıntı yok. Hepsini de birbir tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu da ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük ülke olduğumuzun bir göstergesidir. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada ekonomisi büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'te, bir gün İstanbul'da, bir gün Kütahya'da, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'dayız. Ülkemize, vatandaşımıza hizmet etme noktasında harıl harıl çalışıyoruz."
Ulaştırma alt yapı projelerinin önemini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimiz, tamamlandığı bölgelerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli katkılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden biri DenizliAydın Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Dünya ekseninde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize ve ekonomimize duyulan bir güvenin göstergesidir. Yine Kütahya ilimizde benzer projelerle, aynı şekilde vatandaşımıza hizmet etme noktasında çabalarımız sürüyor. Bugün bunun için buradayız. İnşallah Kütahya ilimizde devam eden projelerimiz bir an önce biter ve yenilerini yaparız. Kütahya'nın hak ettiği projeleri en kısa sürede bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Onların duyacağı mutluluk bizim için bir hediyedir. Sayın milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız ile belediye başkanlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Onların talepleri, onların tavsiyeleri bizim için çok önemli" dedi.
Karaismailoğlu, daha sonra kentteki belediye başkanlarıyla bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN
2020-08-08 16:12:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: “Sizlerin ihtiyaç ve talepleri bizler için çok değerli”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Sizlerin ihtiyaç ve talepleri ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Projelerin bir an önce bitmesi için gerekli olan talimatları veriyoruz"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ...
Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri
YEREL HABERLER Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri
"Hastanedeki yoğunluk normal"
YEREL HABERLER "Hastanedeki yoğunluk normal"
Kütahya'da 'Güvenli alan logosu uygulaması' başlıyor
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Güvenli alan logosu uygulaması' başlıyor
Kavuncu: "Pandemi ilgiyi daha da arttı"
YEREL HABERLER Kavuncu: "Pandemi ilgiyi daha da arttı"
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
Rektör Uysal: "15 projeye 2 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı"
YEREL HABERLER Rektör Uysal: "15 projeye 2 milyon TL’nin üzerinde ...
Girdiği evin penceresindeki tül perdeleri çaldı
YEREL HABERLER Girdiği evin penceresindeki tül perdeleri çaldı
Kyak: Yapılan çalışmaların karşılığını aldık
YEREL HABERLER Kyak: Yapılan çalışmaların karşılığını aldık
Aslanapa'da silajlık mısırda yüksek rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da silajlık mısırda yüksek rekolte ...
Perde ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Perde ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kişi ...
Bir günde 4 köyü ziyaret etti
YEREL HABERLER Bir günde 4 köyü ziyaret etti
Tavşanlı'daki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Tavşanlı'daki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü
Hobi olarak ürettiği çadırları birçok ülkeye ihraç ediyor
YEREL HABERLER Hobi olarak ürettiği çadırları birçok ülkeye ihraç ...
Ders kitapları hazır
YEREL HABERLER Ders kitapları hazır
Dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık uyarısı
Kolonyada normale dönüş
YEREL HABERLER Kolonyada normale dönüş
THK'ya kurban derisi bağışında artış oldu
YEREL HABERLER THK'ya kurban derisi bağışında artış oldu
KİHMED, başarıyı ödüllendirdi
YEREL HABERLER KİHMED, başarıyı ödüllendirdi
DPÜ’den 'Staj seferberliği' projesi
YEREL HABERLER DPÜ’den 'Staj seferberliği' projesi
Kaymakam Halim: "Simavlılar kurallara uyuyor"
YEREL HABERLER Kaymakam Halim: "Simavlılar kurallara uyuyor"
Kaymakam İbrahim Sak: "Kurumlar arası koordine aktif tutulmalı"
YEREL HABERLER Kaymakam İbrahim Sak: "Kurumlar arası koordine aktif ...
Şaphane'de sıkı denetim
YEREL HABERLER Şaphane'de sıkı denetim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X