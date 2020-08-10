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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz Meslek Yüksekokulu yeni dönemine hazırlanıyor

İHA

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu 20202021 dönemi hazırlıklarını sürdürüyor.

Gediz Meslek Yüksekokulu yeni dönemine hazırlanıyor

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu 20202021 dönemi hazırlıklarını sürdürüyor.
Okulun tercih edilebilirliğini artırmak adına tanıtım faaliyetlerine önem veren yüksekokul yönetimi konuyla ilgili çeşitli kurumlarla görüş alışverişinde bulunuyor. Bununla birlikte okulun akademik personel potansiyeli de her geçen gün güçleniyor. 2019 yılından bu yana 1 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi olmak üzere 5 akademik personelin katılımıyla Gediz Meslek Yüksekokulu’nun akademik personel sayısı 30’a yükseldiği öğrenildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, “Üniversitemiz 2020 2021 Güz dönemiyle beraber yeni açılan Adalet programı ile birlikte Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Grafik Tasarımı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lojistik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programlarına öğrenci kabul edecek. Öğrenci sayımızın artmasını bekliyoruz” dedi.
Yeni dönemde tekrar öğrencilerine kavuşmayı beklediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kavasoğlu “2019 2020 eğitim öğretim döneminin tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde tamamladık. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uzaktan eğitimi Türkiye çapında en sorunsuz yürüten üniversiteler arasında oldu. Bu süreçte Gediz Meslek Yüksekokulu olarak, büyümeye, yenilenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. 2019 2020 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimi başarıyla tamamladık. Öğrencilerimizin staj işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gibi birçok yeniliği hayata geçirdik. Bütün gayretimiz öğrencilerimizin daha sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim süreçlerini tamamlamalarıdır” dedi.
Okulun fiziksel imkânlarının eğitim öğretim dönemine hazır olması için temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin de sürekli gerçekleştirildiğini belirten Yüksekokul Müdürü 2020 2021 güz dönemi ile birlikte okulun tüm fiziksel ve bilişim altyapısı verimli bir eğitim öğretim dönemi geçirmek için geliştirildiğini sözlerine ekledi.
Fiziki koşullara da değinen Kavasoğlu; “Gediz Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Gediz İlçesi öğrenciler için dinamik bir yaşam ortamı oluşturuyor. Gediz, Aquapark, Murat Dağı Termal Turizm Kayak Merkezi, Ilıca Kaplıcaları, Adnan Menderes Yaşam Parkı, Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi gibi imkânlarıyla öğrencilere sosyokültürel anlamda birçok olanak sunmakta. Bununla birlikte Kütahya ve Uşak İllerine komşu olan Gediz, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerin de coğrafi olarak merkezi bir noktada bulunmaktadır” şeklinde konuştu
Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu yeni dönem için 615 öğrenci kontenjanının bulunduğunu ve öğrenci sayısının her geçen gün artarak ilerleyeceğine inancının tam olduğunu belirtti. Üniversite tercih döneminin başlaması ile üniversite hayali kuran ve “yeteneklerine değer katmak” isteyen gençleri okullarına beklediklerini söyledi. Aynı zamanda Gediz Meslek Yüksekokulu’na verdiği bütün desteklerden dolayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal’a teşekkürlerini iletti.

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