Simav’da 6 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçe merkezinde 4 ev ile 2 köyde 1’er evin karantinaya alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Koronavirüs (Covid–19) pozitif vaka nedeniyle Kiçir köyünde 1 ev, ilçe merkezindeki Çavdır mahallesi İkipınar caddesinde 1 ev, Tabakhane mahallesi Tabakhane caddesinde 1 ev, 4 Eylül mahallesi Yeni caddesinde 1 ev, Fatih mahallesi Mehmet Kuyumcu caddesinde 1 ev ile Yaykın köyü Alper İnan caddesinde 1 ev karantinaya alındı.

27 Temmuz 2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanan Demirci beldesi Öreğler mahallesi Cumhuriyet meydanında 1 ev, Kuşu beldesi Dere mahallesi Şehit Sabit Demirtaş sokaktaki 1 ev ile Hisarardı mahallesi Cumhuriyet caddesindeki 1 evin karantina uygulaması kaldırıldı.

Alınan kararlar ile ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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