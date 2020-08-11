Yaralı köpek için seferber oldular

Kütahya'nın Emet ilçesinde ayağında kırık olan köpek için Emet Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği seferber oldu.
Zabıta ekipleri tarafından Tavşanlı ilçesinde bulunan Veteriner Hayrettin Yıldız’a götürülen ve çekilen röntgen sonrası ayağında kırık tespit edilen yaralı köpek ameliyat edilerek ayağına platin takıldı. Durumu yakından takip edilen yaralı köpek ameliyat sonrası kontrol edildi. Alçısı yenilenen ve tedavisinin devamı için Emet ilçesine getirilen yaralı köpek, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.