Emet ilçesinde Covid-19 denetimlerine tüm protokol katıldı Pazar yeri denetimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm ülke geneli yapılan Korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında Kütahya’nın Emet ilçesinde esnaflarda ve ilçede haftada bir kez kurulan pazarda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Esnafların ve ilçe pazarının denetimine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara ve Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal katıldı.

Salgın sürecinde genel kurallara uyulmasının kendilerinin ve halk sağlığı için önemini vurgulayan heyet, cezai müeyyideler hakkında bilgilendirmeler yaparak, kurallara uyan esnaflara teşekkür ettiler.

Denetim heyeti, Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından her hafta sosyal mesafe kuralları içerisinde mesafeli tezgah açımı, maske, eldiven ve dezenfekte kullanımı gibi sahada yapılan çalışmaları da yerinde incelediler.

Yapılan denetimlerde Emet Belediyesi tarafından bayan ve erkek kuaförlere dağıtılan sterilize makineleri ve yine belediye tarafından kahvehane, cafe ve park işletmelerine dağıtılan bulaşık yıkama makinelerinin de aktif olarak kullanıldığı gözlemlendi.

Kütahya geneli 3 denetimde başarı gösterenlere ‘Güvenli bölge sertifikası’ verileceği hatırlatılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

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