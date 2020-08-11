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Kütahya’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Kütahya'da 813 yaş grubu hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecek.

Kütahya’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Kütahya’da 813 yaş grubu hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecek.
Bakanlık tarafından belirlenen 19 ilden biri olan Kütahya’da hayata geçirilen proje kapsamında Tavşanlı’ya portatif yüzme havuzu kuruldu. Portatif yüzme havuzuyla 813 yaş grubu ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alacak.
Projeyle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. Yüzme eğitimlerine katılmak isteyen 813 yaş grubunun Tavşanlı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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