Kütahya’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Kütahya’da 813 yaş grubu hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecek.

Bakanlık tarafından belirlenen 19 ilden biri olan Kütahya’da hayata geçirilen proje kapsamında Tavşanlı’ya portatif yüzme havuzu kuruldu. Portatif yüzme havuzuyla 813 yaş grubu ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alacak.

Projeyle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. Yüzme eğitimlerine katılmak isteyen 813 yaş grubunun Tavşanlı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.

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