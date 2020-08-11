Kütahya’da açık alanlardaki toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

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Kütahya’da, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında açık alanlardaki toplu taziye ziyaretleri yasaklandı.

Vatandaşlara mümkün mertebe evdeki taziyelere de gitmeme tavsiyesinde bulunan Vali Ali Çelik, "Temennilerimizi telefonlarımız aracılığıyla iletelim. Lütfen sağlığınız ve sevdikleriniz için kurallara uymaktan vazgeçmeyin” uyarısı yaptı.

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