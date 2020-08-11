Kütahya’da 250 ton bal üretimi hedefleniyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen “Bal hasat” programı Vali Ali Çelik’in katılımıyla Merkez Kızık Köyü’nde gerçekleştirildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Arıcılar Birliği Başkanı Halil Balta ile arıcılar katıldı.

Kütahya’da arıcılık kayıt sisteminde 22 bin kovan olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, 2019 yılında 212 ton bal üretildiğini, 2020 yılında ise 250 ton üretim hedeflendiğini söyledi.

Bal üretimiyle ilgili Arıcılar Birliği Başkanı Halil Balta’dan bilgiler alan Vali Ali Çelik, bal hasadının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

“Bal süzme ve paketleme tesisini hayata geçireceğiz”

Üreticilerin daima yanında olduklarını kaydeden Vali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Arıcılar Birliğine “Bal Süzme ve Paketleme Tesisi” kazandırılacağını açıkladı.

Birlik Başkanı Balta, Vali Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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