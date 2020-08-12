Emet İlçe Jandarma Komutanı görevine başladı

Siirt'in Eruh ilçesindeki görevinden Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Neşet Öztürk görevine başladı.
Emet ilçesinde 2 yıldır Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Teğmen Mukadder Demir, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına tayin edilmişti. Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Neşet Öztürk,10 Ağustos tarihi itibari ile Emet ilçesinde görevine başladı.
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