Rektör Uysal’dan İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’e ziyaret

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ferit Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz, Rektör Uysal’a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Uysal, iyi dileklerinden dolayı Cengiz'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

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