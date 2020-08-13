Kütahya’da av sezonu 22 Ağustos tarihinde açılıyor

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, 20202021 av sezonunun 22 Ağustos'ta bıldırcın ve üveyik avı ile açılacağını bildirdi.

Süleyman Yiğit 20202021 av sezonunun tüm avcılar için kazasız belasız güzel bir sezon olması temennisinde bulundu.

Bu yıl avlanma limitlerinin geçen sene ile aynı olduğunu ifade eden Başkan Yiğit, avcılık camiasının güçlü ve büyük bir aile olduğunu belirterek, tüm avcıların avlanma gün ve limitlerine riayet ettiğini, kaçak avcılara karşı mücadelenin ise devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.