Simav’da maske takmayan 21 kişiye idari para cezası uygulandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen Koronavirüs (Kovid 19) denetimlerinde maske takmayan 21 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kadın kuaförü ile 13 kahvehaneye uyarma verildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kontrollü sosyal hayat döneminde, temel ilkeler olan temizlik, maske, mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen kurallara uymanın, salgın ile mücadelenin başarısı için büyük önem arz ettiğini belirtti. Kaymakam Halim “Simav’da 13 farklı ekip ve ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile denetimler yaptık. Sağlık Bakanlığı’nın Kovid – 19 salgın yönetimi ve çalışma rehberini esas alarak, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. 11 Ağustos günü gerçekleştirilen denetimlerde, 21 kişiye maske takmamak kabahati nedeniyle idari para cezası uygulandı. 47 berber / kuaför, 13 ticari taksi, 5 taksi durağı, 21 toplu ulaşım aracı, 46 kahvehane, 6 hamam / kaplıca / havuz, 24 lokanta / kafe, 6 çay bahçesi, 4 spor merkezi, 17 konaklama tesisi, 5 internet kafe, 10 düğün salonu, 25 cami, 1 ganyan bayisi denetlendi. 1 kadın kuaförü ile 13 kahvehaneye uyarma verildi. Önümüzdeki 10 günlük süreç çok önemli. Koronavirüs önlemlerine uymak, hem bireysel sağlığımız, hem de halk sağlığı için önem arz ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.