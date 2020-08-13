Minik hafızlar yetişiyor

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy'de 5 minik hafız adayı çalışma azimleriyle büyük takdir topluyor.

Köy İmam Hatibi Furkan Aslan, yaptığı açıklamada, ''Kuran kursu olmadan, köydeki kısıtlı imkanlarla talebelerimiz akşam camiye gelip hafızlık derslerini alıyorlar ve ezberlerini veriyorlar. Yaklaşık 10 aydır yaptığımız disiplinli çalışmalarla 5 hafız adayımız hafızlık dersinde yarıyı geçtiler. İnşallah 5 ay içeirisinde 5 minik hafızı yetiştirmiş olacağız. Cami içinde verdiğimiz eğitimlerde korona virüs tedbirlerine uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız okuduğunu anlayan ve geleceğimize yön verecek pırıl pırıl gençler yetiştirmek. Hafızlarımız yolu yarıladıkları gibi, önümüzdeki sene Hafızlık belge sınavına girebilmek için can atıyorlar'' ifadelerini kullandı.

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