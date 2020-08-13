Altıntaş Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

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Türkiye Belediyeler Birliği, Altıntaş Belediyesi'ne 13 artı 1 tonluk yeni çöp kamyonu hibe etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ilçemize hibe edilen yeni çöp kamyonu hayırlı Olsun. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a, Milletvekillerimiz Ahmet Tan'a, İshak Gazel'e ve Ceyda Çetin Erenler'e, İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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