Kütahya’da metruk binaların yıkımı hızlandı

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Kütahya Osmangazi Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binaların yıkım çalışmalarının belediye ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, huzurunun sağlanması için güvenlik ve asayiş sorunu oluşturan metruk binaların yıkımının Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirttiler.

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