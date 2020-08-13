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‘Kütahya Kütüphaneleri İşbirliği Platformu’ oluşturulacak

İHA

Kütahya'da faaliyet gösteren kütüphane yöneticileri bir araya gelerek Covid19 pandemi sürecinde kütüphanelerin yaşadığı sıkıntılar ve alınan önlemler değerlendirdiler.

‘Kütahya Kütüphaneleri İşbirliği Platformu’ oluşturulacak

Kütahya’da faaliyet gösteren kütüphane yöneticileri bir araya gelerek Covid19 pandemi sürecinde kütüphanelerin yaşadığı sıkıntılar ve alınan önlemler değerlendirdiler.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasip Kaya, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Mevlüt Çetin ve Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi Yetkilisi Emine Gedik katıldı.
Toplantıda kütüphanecilik alanında bilgi alışverişi yapılarak Covid19 pandemi sürecinde kütüphanelerin yaşadığı sıkıntılar ve alınan önlemler değerlendirildi. Toplantı sonunda ise Kütahya Kütüphaneciliğini geliştirmek adına bir dizi kararlar alındı. Öncelikle Kütahya Kütüphaneleri İşbirliği Platformu adı altında ortak bir çalışma gurubunun kurulması konusunda fikir birliğine varıldı. Oluşturulacak bu platform ile Kütahya il genelinde kitap okuma sevgisinin artırılmasına yönelik projeler geliştirilmesine ve bu iş birliği kapsamında Kütahya’daki yayıncı kuruluşlar ile ilgili STK’larla da ortak çalışmalar yapılabileceği değerlendirildi.
Platform ile Kütahya’da kitaba ihtiyacı olan kişi ve kurumlar ile kitap bağışçıları arasında köprü kurulması ve doğru kaynakların doğru yerlere ulaştırılması planlandı. Kütüphanelere hizmet alanı dışında gelen bağış kitapların öncelikle platform üyesi kütüphaneler arasında paylaşılması, bağış fazlalarının ise Kütahya il genelinde kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaçlarına göre paylaştırılması ile Kütahya’nın tarih, kültür ve sosyal yapısına uygun çalışmalar yapılması ve yapılan çalışmalara destek olunması hedefleniyor.
Ayrıca platformda bulunan kütüphanelerin sorunlarının tespiti, bu sorunlar ortak çözüm yollarının bulunması ve imkânlar ölçüsünde yardımlaşılması ile kütüphanelerin fiziki imkanlarını ve malzemelerinin platform üyeleri arasında ihtiyaç dâhilinde ortak kullanma sunulması konusunda da anlaşma sağlandı.
Kütahya Kütüphaneleri İşbirliği Platformunun her ayın ilk haftasında toplanması ve bu toplantıların daha geniş katılımlı gerçekleştirilmesi kararı alınırken, Türkiye’de ilk defa yapılacak olan böyle bir çalışma grubu konusunda katılımcıların Kütahya sevgisi ve heyecanı göz doldurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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