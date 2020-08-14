Şaphane Belediyesi'nden eğitime destek

Kütahya'nın Şaphane İlçe Belediyesi tarafından Anadolu Meslek Lisesi öğretmenler odası zeminine laminant kaplama yaptırıldı.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''Anadolu Lisesini ziyaret ettik. Öğretmenlerimizin daha iyi bir ortamda dinlenmeleri için öğretmenler odasının tabanının iyileştirilmesi amacıyla belediye imkanlarıyla tabanı laminant kaplama yaptırdık. Görümün olarak oldukça güzel oldu. Öğretmenlerimizin daha huzurlu bir ortamda dinlenmelerini istedik'' dedi.

Belediyeden her zaman destek aldıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, ''Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca okulumuz eksiklerinin giderilmesindeki katkılarından dolayı okulumuz ve öğretmenlerimiz adına teşekkür ederiz'' dedi.

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