Simav’da 5 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi'nde 2 ev ile 3 köyde 1’er evin karantinaya alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kuşu Beldesi Dere mahallesi ilkokul sokakta 1 ev, Yeni mahalle Şehit Sabit Demirtaş sokakta 1 ev, Ahlatlıçeşme köyünde 1 ev, Yassıeynihan köyünde 1 ev ile Yaykın köyü Kıran sokaktaki 1 evde Koronavirüs (Kovid – 19) pozitif vaka nedeniyle karantina kararı alındı.

Alınan kararlar ile ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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