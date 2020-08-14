Kütahya'da uyuşturucu imal ve ticaretine 3 tutuklama

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Domaniç ilçesi Çiftlik köyünde ikamet eden D.Ü.'nün (26) piyasaya sürmek amacıyla evine uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler D.Ü.'yü evinde gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada, 6 gram esrar, 1 tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, 7 mermi, 1 hassas tartı ve uyuşturucu madde metamfetamini kullanmaya yarayan pipo ele geçirildi.

Ekipler, D.Ü.'nün bağlantılı olduğunu belirledikleri A.B. (30) ve S.A. (38) isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise sigara kağıdına sarılı esrar ve özel yapım pipo bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Tavşanlı Sulh Ceza Hekimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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