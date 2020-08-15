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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan Covid-19 denetimi

İHA

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köylerde ve sorumluluk sahalarında Korona virüs (Covid19) denetimlerini sürdürdükleri bildirildi.

Jandarmadan Covid-19 denetimi

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köylerde ve sorumluluk sahalarında Korona virüs (Covid19) denetimlerini sürdürdükleri bildirildi.
İçişleri Bakanlığının talimatı gereği korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerde vatandaşlara maskenin yanı sıra 14 temel kural hakkında hazırlanan el broşürü de dağıtıyor. Ekiplerinin gerek köylerde gerekse sorumluluk sahasındaki merkez mahallelerde belirlenen noktalarda denetimlere devam edecekleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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