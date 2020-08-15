Uçuruma düşen çoban, 6 saate kurtarıldı

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Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, hayvanlarını otlatırken 150 metrelik uçuruma düşerek yaralanan Osman Aydın (50), yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Olay, Emet ilçesi Umutlu Köyü Mezaraltı mevkisinde meydana geldi. Osman Aydın, hayvanlarını otlatırken ayağının kayması sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü. Aydın, cep telefonu ile 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan Aydın, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Osman Aydın'ın ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2020-08-15 18:20:05



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