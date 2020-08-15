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Jandarmadan piknikçilere yangın uyarısı

İHA

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında piknik yapan vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Jandarmadan piknikçilere yangın uyarısı

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında piknik yapan vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca, orman yangınları ile mücadele kapsamında, Çamlıca Tabiat Parkında orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla mangal, semaver ve ateş yakılma alanları kontrol edildi. Ayrıca yasaklanan alanlarda ateş yakan vatandaşlar ikaz edilerek ateşlerin emniyetli şekilde söndürülmesi sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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