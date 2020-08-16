Barajalarda incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ali Çelik, sulama amacıyla yapılan Beşkarış Barajı ile Kureyşler Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, ilk inceleme ziyaretini Altıntaş ilçesindeki Beşkarış Barajı’na gerçekleştirdi. 75 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan, 9 köyün faydalandığı Beşkarış Barajı’nda incelemelerde bulunan Vali Çelik, DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak’tan bilgiler aldı.

DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, Pusan, Kuyucak ve Aykırıkçı köylerinin yararlanacağı Beşkarış Barajı’nın 3. etap ihalesinin 2020 yılı içerisinde yapılmasının planlandığını söyledi. 3. etabın tamamlanmasıyla birlikte barajdan yararlanan köy sayısının 12’ye çıkacağını ifade eden Kavak, 27 bin 440 dekar alanın sulanacağını kaydetti.

Vali Çelik daha sonra 5 köy ve 3 mahallenin yararlandığı Aslanapa ilçesindeki Kureyşler Barajı’nda incelemelerde bulunarak DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak’tan bilgiler aldı.

Kavak, 49 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan Kureyşler Barajı’ndan 27 bin 30 dekar alanın sulandığını söyledi.

Barajlardaki incelemelerini tamamlayan Vali Çelik, Beşkarış Köyü ile Pınarbaşı’nı ziyaret ederek yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’den bilgiler aldı.

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