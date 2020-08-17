Kaymakam Karadağ, karantinaya alınan köyde incelemelerde bulundu

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Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, artan Korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınan Karbasan köyünde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Kaymakam Karadağ, karantina altındaki Karbasan Köyünde yaptığı inceleme ve denetimlerde karantina kurallarının uygulanması için güvenlik güçlerine talimat verdi. Karadağ, karantina altındaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağını belirtti.

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