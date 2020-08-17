Hisarcık’ta muhtarlara pandemiyle mücadelede 'Başarı Belgesi'

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Korona virüs (Covid19) salgınına karşı verdikleri mücadele nedeniyle köy ve mahalle muhtarlarını “Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ödül töreninde pandemi sürecinde başarılı çalışmalarından dolayı köy ve mahalle muhtarlarını tebrik ederek “Başarı Belgeşi” veren Kaymakam Buğra Karadağ,” Ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınına karşı mücadelede devleti ve milletiyle takdire şayan bir çalışma örneği sergilemiştir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı sizi, “Başarı Belgesi” ile taltif ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

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