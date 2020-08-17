Simav’da 8 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 8 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 15.08.2020 tarihli toplantısında, ilçe merkezindeki Fatih mahallesi Arpalık sokakta 1 ev, Mevlana caddesinde 1 ev, Sırapayam mahallesi Işık sokakta 1 ev ile Naşa Beldesi Cumhuriyet mahallesi Karabağlar sokakta 1 ev, Naşa Kasabası adresli 1 ev, Köseler köyü’nde 1 ev, Şenköy’de 1 ev, Yemişli köyü’nde 1 ev (Kovid – 19) pozitif vaka nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan kararlar ile ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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