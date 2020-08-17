Köyde ekmek fırını yangını

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyünde Ramazan Şahin’e ait uzun süreden beri kullanılmayan tek katlı ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çevreye sıçramadan yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında, zarar gören fırın kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.