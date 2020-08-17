Kızıl Geyik ‘Geyik çıkabilir’ tabelası önünde görüntülendi

Kütahya’da, bir kuş ve yaban hayvan fotoğrafçısının, ‘Geyik Çıkabilir’ tabelasının önündeki çektiği geyik fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye’nin ve Kütahya’nın çeşitli bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir’in, Türkmendağı civarında, ‘Geyik Çıkabilir’ tabelasının önünde çekmiş olduğu geyik fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çektiği fotoğrafla ilgili açıklama yapan Akdemir, Kızıl Geyik, görmeyi ve görüntülemeyi çok sevdiğim bir yaban hayvanı. Ülkemizde koruma altında ve avlanması yasak. Yol kenarlarında sürücülerin dikkatini çekmesi için bazı noktalarda ‘geyik çıkabilir’ levhaları vardır. Buralarda yavaşlamalı ve dikkatli olmalıyız. Her yıl binlerce yaban hayvanı araç çarpması sonucu yaşamını kaybediyor. Ben de Türkmendağı civarında, fotoğraf çekmek için çıktığım bir gün bu görüntüyü alma şansını yakaladım. Dişi Kızıl Geyik adeta, ‘yaşamak bizim de hakkımız, bize dikkat edin’ dercesine bir poz verip ormanlık alanda gözden kayboldu. Bu kare benim unutulmazlarım arasında yer alacak.” diye konuştu.

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