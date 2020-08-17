İstanbul'da vefat eden 17.Dönem Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur toprağa verildi.
İstanbul'da Doors Şirketi sahibi olan eski Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur, İstanbul Levent Camiinde kılınan ikindi namazını müteakip Ulus Mezarlığında defnedildi.
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