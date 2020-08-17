Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, koronavirüs denetimleri kapsamında polis ekiplerince halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Denetimlerde, maske takmayan 100 kişiye toplam 90 bin TL para cezası uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde geniş kapsamlı maske denetimi gerçekleştirdi. 40 kişiden oluşan ekip, halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sporkent ve Osmangazi Pazar yerleri ile ana arter ve ara sokaklarda maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmadığı belirlenen 100 kişiye 900'er TL'den toplam 90 bin TL para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-17 20:05:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.