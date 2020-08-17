Hisarcık'ta 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs nedeniyle, 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan ve temasta olan kişilerin oturduğu 6 ev ile 1 apartmanın bulunduğu 2 mahallede karantina uygulamasına başlandığı açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2020-08-17 20:51:00



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