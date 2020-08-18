Boğazına kemik batan sokak kedisi ameliyatla sağlığına kavuştu

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Kütahya’nın Simav ilçesinde boğazına kemik batan sahipsiz sokak kedisi, Simav Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuştu

Emekli eğitimci Ahmet Çeri’den (64) alınan bilgiye göre, mahalle sakinlerinden gelen bilgiyi değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tabakhane mahallesindeki hasta kediyi yakalayarak sokak hayvanları geçici bakımevine getirdi. Simav Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Akçay tarafından ilk müdahalesi yapılan sevimli kedinin, boğazında kemik olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kedi sağlığına kavuştu. Gözlem altında tutulan sahipsiz kedinin, Simav Belediyesine ait hayvan bakımevinde aşıları yapılarak koruma altına alınacağı bildirildi.

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