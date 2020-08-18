Vali Çelik’ten Başkan Doğan’a ziyaret

'İyi ki senin kızınım'

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Mallı ile İsmail Elmacı ve Emet’te faaliyet gösteren STK Temsilcileri yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Vali Çelik’e teşekkür eden Başkan Doğan, Belediyenin Emet’te hayata geçirdiği ve geçireceği projeleri anlattı.

Emet’e dair istişarelerde bulunulan ziyarette Vali Çelik, ilçede yapılması planlanan çalışmalarda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

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