Vali Çelik, Şehit Piyade Er Halil Akarsu’nun ailesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, 1981 yılında Van’ın Erciş ilçesinde göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Halil Akarsu’nun ailesini ziyaret etti.

Şehit eşi Fatma Akarsu ile kızı Aliye Kara ile bir araya gelen Vali Çelik, şehit ailelerinin en değerli emanet olduğunu belirterek her fırsatta şehit ailelerini ziyaret etmeye çalıştığını dile getirdi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu söyleyen Fatma Akarsu, Vali Çelik’e ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette Vali Çelik’e Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan eşlik etti.

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