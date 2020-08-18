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Korona virüs ve uyuşturucu ile mücadele muhtarlarla konuşuldu

İHA

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinde 37 köy ve 8 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Korona virüs ve uyuşturucu ile mücadele muhtarlarla konuşuldu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinde 37 köy ve 8 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.
Vali Ali Çelik başkanlığında bir termal otelde yapılan toplantıya, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Mallı ile İsmail Elmacı, ilgili daire müdürleri ile muhtarlar katıldı. Korona virüs (Covid19) mücadelesi ve uyuşturucuyla mücadele konulu toplantı yaklaşık saat sürdü.
Ramazan Bayramı sonrası yaşanan vak'a artışlarına karşı önlemlerin hassasiyetle uygulanmasının önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Etkileri en aza indirmek, vatandaşımızın sağlığını korumak devletin en temel görevleri arasında yer alıyor. Sizler de birer kamu görevlisi olarak bu mücadelenin bir parçasısınız. Maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizlik konularında vatandaşlarımızda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmalarında bizlere destek verin” dedi.

“Düğünleri 3 saat ile sınırlandırdık.”
(Covid19) mücadelesinde toplum sağlığını korumak için alınan tedbir ve kararları hatırlatan Vali Çelik, yaptığı açıklamada, “Düğünlerin mümkün olan en kısa sürede bitmesi düğün sahibi, memleketimiz, köyümüz, kentimiz, ülkemiz için en sağlıklı olanı. Bu sebeple düğünlerimizi 3 saatle sınırladık. Düğünler için aldığımız karar çerçevesinde her bir düğüne muhakkak bir kolluk personelimiz nezaret ediyor. Sizlere görev ise kamu görevinin gerektirdiği sorumluluk çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirip, maskesiz durmamaları konusunda hatırlatma yapmanız” ifadelerini kullandı.

“Taziye temennilerimizi telefonla bildirelim”
Vak'alardaki artış sebebiyle evlerdeki taziyeler de dahil olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını belirten Vali Çelik, “Hepimizin içinde insanların zor gününde yanında olmak duygusu muhakkak ki var. Acısını teselli etmek adına ziyaret etmek gerekiyor ama mevcut şartlar bu acıyı daha da büyütebilecek sonuçlara sebebiyet verebilme ihtimali taşıyor. Bu süreçte köylerimizde taziyelerimizi uzaktan, telefonla yapmaya gayret edelim. (Covid19) ile mücadelede en büyük yanlış “sağlıklı” olduğunu düşünen insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmemesidir. Belirtilerini göstermesek dahi hastalığı taşıyor olabiliriz. Konuya bakış açımız kendimizin hastalığa yakalanıp yakalanmamasıyla alakalı olmamalı. Herkes, hastalığı taşıma ihtimalini göz önünde bulundurarak önlemlerini almalı. Köylerimizde de bu hususun sizler tarafından anlatılmasını özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

“Uyuşturucu ile birlikte mücadele edeceğiz”
Suçla mücadelede muhtarlardan destek isteyen Vali Çelik, “Özellikle köylerimizde suçla mücadele, hırsızlık gibi hususlarda hassasiyetiniz artmalı. Uyuşturucuyla mücadeleden tarihi eser kaçakçılığına kadar birçok konuda bizlere destek olmalısınız. Sizlerin bu konudaki duyarlılığı, hassasiyeti bizlere güç katacak. Özellikle jandarmalarımızla bu konudaki istişarelerimizi yoğunlaştırmalısınız” şeklinde konuştu.
Vali Çelik’in konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Çelik, sorunların gecikmeden çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi ve takipçisi olacağını söyledi.

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