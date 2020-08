Şule Çet cinayetini aydınlatan bilirkişi: Duygu Delen olayında otopsi raporu açıklanmalı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ANKARA'da,üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili raporu hazırlayarak, dava dosyasının seyrini değiştiren Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in (17) 'şüpheli' ölümüyle ilgili olarak, "Otopsi raporunun bir an önce kamuoyu ile paylaşılıp, uzmanlar tarafından değerlendirilerek, kafa karışıklıklarının giderilmesi gerekir" dedi.

Bir soruşturma dosyası için Kütahya´ya gelen Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Tokgöz, Gaziantep'te erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili görüntü ve ifadelerin ortada olduğunu, otopsi raporunun da bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Otopsi bulgularının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Tokgöz, şöyle konuştu:

"Duygu Delen intihar mı etti, kazamı, cinayet mi? Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, sanığın ifadeleri ve mevcut veriler ile karar vermek çok zor. Bu tür olguları değerlendirirken mutlaka olay yeri inceleme belgeleri, olay yerinde saptanan tüm bulgular, görüntüler, imajlar, yine Duygu´nun yukarıdan düşmesi ve düşme esnasındaki durumları saniye saniye incelenmelidır. Özellikle otopsi bulguları bizim için çok kıymetli, çok değerli. Kişide saptanan bulguların, özellikle düşüş pozisyonu dikkate alındığında, kafasındaki ve kollarındaki olası kırıklar ve yaralanmalar ile birlikte daha önceden olabilecek tramvaya uğramasına göre bulguların değerlendirilmesi gerekiyor. Yine otopside saptanabilecek özellikle cinsel istismar yönünde bulgular var mı, yok mu? Bunların mutlaka ortaya konulması gerekir. Toksikoloji inceleme ile herhangi bir uyutucu, uyuşturucu madde kullanımı var mı? Alkol kullanımı var mı? Kişinin bilinci yerinde mi? Bunların ayrımı için otopside saptanan hem klinik bulgular, hem de laboratuvar bulguları bizim için çok değerli. Buradan yola çıkarak bu kişinin intihar mı ettiği, cinayet mi, kaza mı? olduğu ayrımı söz konusu olabilir. Bu nu yaptığımız zaman da toplumun kafasındaki karışıklıklar ortadan kalkar. Çünkü ortada bir dedikodu mekanizması yürüyor. Bu olay, 'intihar mı, cinayet mi, örtbas mı edilmek isteniyor, üzeri kapatılmak mı isteniyor?' gibi kuşkular var. Bunu önlemenin tek yolu gerçek delillerin ortaya konulması ve bu işin uzmanlarının irdelemesi ve değerlendirmesi gerekir ki gerçeklik ortaya çıksın. Biz daha önce de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Şule Çet davasında da benzer bir olguya müdahil olmuştuk. Oradaki yaklaşımlardan yola çıkarak bu olguda da mutlaka olay yeri incelemesi, görüntüler, otopsi incelemesi, bütün olarak sanık ifadeleri, tanık ifadeleri, apartmanın geçtiği her yerdeki komşuların ifadeleri alınıp değerlendirilmelidir. Tüm dosya birlikte değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıkma yapılırsa bu olay intihar mı, cinayet mi, kaza mı ortaya çıkar. Onun için otopsi raporunun bir an önce kamuoyu ile paylaşılıp, uzmanlar tarafından değerlendirilerek, kafa karışıklıkların giderilmesi gerekir."

Prof. Dr. Halis Tokgöz, Duygu Delen'in tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 17 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak kaldırımda duran bir kişiye çarpıp, ölümüne neden olduğunu anlatarak, "Bu olaydaki erkek kişinin geçmişine baktığımızda, 17 yaşındayken alkollü araç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini biliyoruz. Buradan, bu olayla direk bağlantı kuramamakla birlikte, infaz yasası ile kişilerin cezalandırma sistemini tekrar gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-18 11:57:01



