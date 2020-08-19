Gökler beldesinde karantina uygulaması başlatıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Gediz merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin kişinin yaşadığı Gökler beldesi, 'Covid19' vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Beldeye giriş çıkışlar kapatıldı. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasının engellemek için böyle bir karar alındığını söyledi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Alkan başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında Gökler beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin evde karantina süreçlerinin devam etmesine, Gökler Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Gökler beldesinde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.

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