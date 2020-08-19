Emet Belediyesi keçi peynirini markalaştırıyor

Kütahya'nın Emet Belediyesi meşhur keçi peynirinin üretimini artırarak markalaştırma adına çalışmalarını sürdürürken Bakanlıktan projeye yüzde 78 hibe desteği geldiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında desteğe hak kazanan Emet Belediyesi projesi ile meşhur Emet keçi peynirinin markalaştırılması hedefleniyor. Emet Belediyesinin, 'Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften projesi' ile bölgede sermayesi kısıtlı keçi besicilerinin hayvan sayısını artırarak keçi sütü üretimini artırma ve peynire dönüştürülerek satışı planlanıyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''1 Milyon 350 bin TL’lik projenin yüzde 77.78’i hibe olarak alındı. Proje kapsamında 25 kişinin sürülerinin en az 100’e çıkartılmasına destek verilmesi planlanıyor. Emet Belediyesi tarafından yaklaşık bin keçi dağıtılacak. Sürdürülebilir çiftçilik prensibiyle sürü büyüklüğünü 100’e ulaştırmak için 2. yıldan itibaren verilen keçinin yüzde 20 sini belediyeye verilecek. Belediye keçi dağıtımına devam edecek. Keçi verilen aileler keçi sütlerini para ile belediyeye satacak. Toplanan sütler Yarış köyü kooperatifi mandırasında keçi peynirine dönüştürülecek. Üretilen peynirler Cevizdere şirketi vasıtası ile ülke genelinde pazarlama ve satışı gerçekleştirilecek. Onaylanan proje sonrası Ekim ayında Zeka ile sözleşme imzalanacak, normalde 18 ay süresi olan projeyi imza sonrası hemen başlatmayı planlıyoruz''dedi.

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