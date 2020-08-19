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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik'e Emet'te devam eden projeler anlatıldı

İHA

Kütahya Valisi Ali Çiçek'e, Emet ilçesi ziyaretinde Kaymakam Hasan Çiçek ile Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından ilçenin genel durumu hakkında bilgiler verildi.

Vali Çelik'e Emet'te devam eden projeler anlatıldı

Kütahya Valisi Ali Çiçek'e, Emet ilçesi ziyaretinde Kaymakam Hasan Çiçek ile Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından ilçenin genel durumu hakkında bilgiler verildi.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçenin yüzde 60’ının orman olduğunu, önemli termal kaynaklara sahip olan Emet’te 180 yataklı otel bulunduğunu; Yenice, Tahtalı ve Eğrigöz köylerinde bungalov evler, restoran ve yürüyüş yollarıyla dağ turizmine yönelik hizmet verildiğini paylaştı. Çiçek, dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Emet’te Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde maden teknolojisi ve doğal kaynaklar alanında 16 derslikli, 100 öğrenci kapasiteli Tematik Lise açılacağını kaydetti. Tematik lisenin Türkiye’deki 4 liseden biri olacağına dikkat çeken Çiçek, lise için Esentepe Mahallesinde yer tahsisi yapıldığını aktardı.
“Borik asit tesisi projelendirme aşamasında''
Borik Asit Tesisi ile Sülfirik Asit Fabrikasının yapımı hakkında Vali Çelik’i bilgilendiren Çiçek, 3 yıl içerisinde yapılacak olan 500 bin ton kapasiteli Borik Asit Tesisinin projelendirme aşamasında olduğunu; 350 bin ton kapasiteli Sülfirik Asit Fabrikasının bin 80 gün içinde tamamlanacağını ifade etti.
Yapımı devam eden Emet Tavşanlı Karayolunun son durumuna dair Vali Çelik’i bilgilendiren Çiçek, yolun 10 kilometresinin daha trafiğe açılacağını söyledi. Vali Çelik, Emet ilçesinde devam eden, tamamlanan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında da detaylı bilgiler aldı.
(Covid19) ile mücadele kapsamında Emet ilçesinde yürütülen çalışmaları da değerlendiren Vali Çelik, izolasyona tabi tutulan ve günde 2 kez filyasyon ekipleri tarafından denetlenen vatandaşların İlçe Müftülüğüne bağlı imamlar tarafından günde en az 3 kez denetlenmeleri talimatını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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