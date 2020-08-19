Gediz'in Gökler beldesi karantinaya alındı

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Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Gediz'e 20 kilometre uzaklıktaki 2 bini aşkın kişinin yaşadığı Gökler beldesinde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığında yaptığı toplantının ardından Gökler beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı bugün saat 00.00'dan itibaren karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verldi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin evde karantina süreçlerinin devam etmesine, Gökler Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Gökler beldesinde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimi'ne bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararı alındı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2020-08-19 20:48:09



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