Başkan Kulat “Dağardı yolu için ümitli bekleyişimiz devam ediyor”

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Dağardı Bucağı ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy arasındaki 23 kilometrelik yolun yapımı için resmi girişimlerin başladığı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Dağardı yolunun yapımı için yaptıkları resmi girişimleri sırasında, Tavşanlı heyetinden destek aldıklarını belirtti. Başkan Kulat, Karayolları 14’ünci Bölge Müdürü Ömer Güzel’i, Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Simavlı İl Genel Meclisi Üyesi Ali Osman Ergün, Tavşanlı Balıköylü İl Genel Meclisi Üyesi Recep Toy ile ziyaret ettiklerini ifade ederek, Dağardı – Balıköy yöresinde yaşayan vatandaşlar için büyük önem arz eden Simav – Dağardı yolunda yapım çalışmalarına en kısa bir sürede başlanması yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Kulat “Simav – Dağardı yolu için yakın ilgilerinden dolayı Bölge Müdürü Ömer Güzel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

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