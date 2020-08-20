Dere yatağına düşen atı itfaiye kurtardı

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Kütahya’da dere yatağında mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Merkez Osman Gazi Mahallesi'nde otlanması için meraya bırakılan at düştüğü dere yatağında mahsur kaldı. Bir atın derede mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye personeli tarafından halat yardımı ile kurtarılan hayvan ismi açıklanmayan sahibine teslim edildi.

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