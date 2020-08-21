Spor salonlarına Covid-19 denetimi

Spor denetim komitesi tarafından, Simav’da faaliyet gösteren spor salonlarının denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kütahya’nın Simav ilçesinde spor denetim komitesi tarafından, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, spor salonlarındaki kişi sayısının spor yapılacak alanda, her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldığını belirtti. Sapmaz, “Covid – 19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sağlık için spor ilkesiyle, maske – sosyal mesafe ve temizliğe uygun hareket edildiğini gözlemledik. Spor salonlarına gelen kişilerin giriş çıkış saatlerinin kayıt edilmesi de tedbir alınması bakımından önemli bir davranıştır. Spor salonu çalışanlarına, sabit ve hareketli bütün aletlerin vücut ve elle temas edilen noktalarının her kullanım sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmesini tavsiye ettik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.